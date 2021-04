Zodra lentezon knipoogt bewegen Zwolse senioren buiten: ‘We proberen het onvermijdelijke uit te stellen’

Video Lachen en huilen bij - eindelijk! - concert Stef Bos in Zwolle: ‘Zo heerlijk!’

19 april Eindelijk mocht het weer: naar een voorstelling in Zwolle. Maandagavond gaf Stef Bos een concert in theater De Spiegel voor driehonderd gelukkige bezoekers. ,,Oh, wat is het heerlijk om weer in een theater te zitten.”