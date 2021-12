Zoektocht naar geluk: van zakenman naar meditatiemeester, Gerjan (39) uit Zwolle deed het

interview René de Heer kijkt terug op 11 jaar als wethouder in Zwolle: ‘Heb geen spijt, maar leer van fouten’

René de Heer (50) maakt zich op voor het einde van een tijdperk. De Zwolse wethouder en locoburgemeester verlaat in 2022 na elf jaar de collegetafel. Een gesprek over (stilte in) de binnenstad, zijn aanwezigheid op een illegale bruiloft en verkiezingsbeloftes. ,,Ik heb geleerd dat als je iets stellig beweert, je er lang last van kunt krijgen als het niet lukt.’’

28 december