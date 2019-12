Zoektocht naar vermiste matroos (35) op IJssel na één dag gestaakt: gebied te groot

Woonplaats onbekend

Politiewoordvoerder Simen Klok: ,,We hebben met man en macht gezocht, maar verder zoeken is onmogelijk. Hij is vermist op een stuk van 60 kilometer. Bovendien stroomt de rivier, dus het kan zijn dat de lengte van het stuk waarop we moeten zoeken, tientallen kilometers langer is. Dat is niet te doen.’’