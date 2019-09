Zomer is na eerste nachtvorst nog niet voorbij, Oost-Nederland wacht opnieuw zonovergoten weekend

De eerste vorst aan de grond van dit najaar was vanmorgen een feit. In het zuiden van ons land daalde volgens Weerplaza het kwik op tien centimeter hoogte tot net iets onder het vriespunt. Maar de nachtvorst betekent niet dat de zomer voorbij is. Integendeel, Oost-Nederland wacht opnieuw een warm weekend.

Net als afgelopen weekend, laat de nazomer zich komend weekend weer van zijn beste kant zien. Volgens de meteorologen van Weerplaza is er vanaf vrijdag fraai nazomerweer in aantocht. De temperatuur gaat in de lift. Zaterdag wordt zonovergoten en zondag kan het in het oosten misschien wel 27 graden worden, aldus weerbureau. Wel neemt zondag de kans op enkele regen- en onweersbuien toe. Ondanks dat wordt het nog warmer dan op de zaterdag.

Nachtvorst

Voor het zover is wachten nog een paar vrij koele septemberdagen. Afgelopen nacht heeft het voor de eerste keer in dit najaar aan de grond gevroren. In het zuiden was het vanochtend het koudst met -0,9 graden aan de grond. Komende nacht is de kans op nachtvorst opnieuw vrij groot in het oosten en het zuiden van het land.

Vroeg