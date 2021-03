Zomerdagdrukte in Park de Wezenlanden in Zwolle: ‘Officieel mag het niet, maar ja, met dit weer...’

Met kroepoek verjaagde overvaller heeft spijt. ‘Dit was een domme fout’

12:31 In plaats van geld in zijn handen kreeg een overvaller van een Aziatisch restaurant in de Zwolse wijk Stadshagen kroepoek, een weekmenu en een bloempot naar zijn hoofd geslingerd. Tegen de 21-jarige Gianluca C. is vandaag 184 dagen celstraf geëist.