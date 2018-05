Zometeen beginnen de examens. Zet 'm op! (En Arie Slob wenst je ook alle succes)

Ook kind met diabetes moet zorgeloos naar school kunnen, vindt Lydia Braakman. Ze komt in actie. Opnieuw

10:00 Lydia Braakman (53) uit Zwolle voert de landelijke actie aan die ervoor moet zorgen dat kinderen met diabetes zorgeloos hun tijd in het basisonderwijs doorkomen. Probleem is dat veel docenten terugdeinzen voor de vingerprik om de bloedsuikerspiegel te meten. Ze beschouwen het als een medische handeling. ,,Als een school daarvoor niet een juf, meester of iemand anders van het personeel wil inzetten, zijn dure oplossingen nodig of moeten ouders steeds opdraven.''