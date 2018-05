Zon schijnt volop in Zwolle tijdens Bevrijdingsfestival, insmeren geblazen

Zaterdag 5 mei ligt er een hogedrukgebied met de kern boven Denemarken. Hierdoor is het droog en zonnig met een zwakke tot hooguit matige wind uit het noordoosten. De dag start fris met in de vroege ochtend temperaturen rond 5 graden. De zon warmt de lucht flink op en in de middag is het 17 graden op de Wadden tot 23 in Limburg.

Van de Bevrijdingsfestivals wordt het festival in Roermond met 23 graden waarschijnlijk de warmste. Op de festivals in Leeuwarden, Den Haag en Vlissingen is het met maximaal 19 graden het minst warm. In de steden met de grootste festivals liggen de maxima hier tussenin met circa 20 graden in Haarlem, 21 graden in Groningen en Zwolle en 22 graden in Wageningen. In de tweede helft van de middag kan het vooral op de festivals in Den Haag en Vlissingen door wind van zee wat afkoelen.

Insmeren geblazen

Met een zonkracht 6 tussen twaalf en drie uur 's middags is het slim om je goed te beschermen tegen de zon. Een onbeschermde huid kan al binnen vijftien minuten verbranden, dus het is insmeren geblazen.

De zonkracht hangt overigens niet samen met de temperatuur. In Den Haag verbrand je met 15 graden en een fris windje net zo hard als in Zwolle bij 21 graden. Wel merk je het mogelijk iets later. Ben je van plan tot 's avonds laat buiten te blijven neem dan ook een jas mee. Na elf uur ligt de temperatuur tussen 11 en 14 graden.

Groot verschil