Zondag is ‘vrij zonnig’, maar pas op: gladheid ligt op de loer in de ochtend

video Vloggers Herman en Sietske uit Zwolle ‘in één klap alles kwijt’ na een brutale inbraak in hun camper in Valencia

19:00 Jaren aan foto’s, de laptops, de drone. Alles is weg. ,,Een geluk dat onze hond niet in de camper was, zei de politie nog.’’ Herman (27) en Sietske (29) Brink uit Zwolle reizen al twee jaar met een camper door Zuid-Europa. Nu is er ingebroken in de camper. En ongeluk komt nooit alleen: de bus staat nu bij de garage, nadat de remmen het begaven. Op een steile heuvel. ,,Bijna was ons hele huis weg.’’