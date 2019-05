Zonder dolle: Barney is blij dat hij aan de bak mag in Zwolle

,,De Dutch Masters is een toernooi van de Euro Tour. Je hebt er bijna hogere wiskunde voor nodig om te begrijpen hoe de ranking werkt, maar het komt erop neer dat dit toernooi voor mij de laatste reële kans is om mij te kwalificeren voor de World Matchplay, één van de mooiste toernooien ter wereld.’’

,,Minimaal een finaleplaats. Dat zal lastig genoeg worden. Ik moet vrijdag starten in de eerste ronde tegen een nog niet bekende speler, wie dat is, hoor ik donderdag. Mocht ik de tweede ronde halen, dan wacht een geplaatste tegenstander. Dat kan zomaar Rob Cross of Michael van Gerwen zijn.’’

,,Lang geleden ben ik er geweest, mijn ex-zwager komt er vandaan. Maar goed, daar heb ik geen contact meer mee. Vorig jaar wilde ik al meedoen in Zwolle, maar toen kwalificeerde ik me niet. Dit jaar dus wel en daar ben ik blij mee. Donderdagavond kom ik na de uitzending van RTL7 Darts naar Zwolle.’’

,,Nee, Julia heeft een belangrijke baan als supervisor bij metrostation Earls Court in Londen, dus die heeft weinig tijd. Ze is trouwens 34 jaar, niet 21, zoals ik links en rechts las. Ook is ze geen pornoactrice, zoals sommige media beweerden. Anyway, ze komt zondag en hopelijk ben ik dan nog van de partij in Zwolle.’’