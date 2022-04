Zone.college-studenten in de prijzen bij Skills Finals

Studenten Férence Mulder, Jasmijn Klein Oonk en Noa Houwers vertegenwoordigden Zone.college in de finales van Skills The Finals. Alle drie de studenten vielen hierbij in de prijzen. Tijdens het meerdaagse evenement dat gehouden werd in de Jaarbeurs in Utrecht gingen ze de strijd aan met andere mbo-studenten om de titel ‘Wie is de beste van Nederland in zijn of haar vakgebied’.