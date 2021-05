Zonnen, feesten en wonen: de IJsselcentrale in Zwolle spát er straks vanaf!

Vierde autobrand in Zwolle in ruim een week tijd, maar dader nog niet gepakt. Hoe kan dat?

18 mei In Zwolle ging donderdagnacht wéér een auto in vlammen op: de vierde in ruim een week tijd. Vermoedelijk gaat het hier om gerichte brandstichting. Daders van autobranden worden bijna nooit gepakt. Hoe kan dat? Criminoloog Anton van Wijk legt uit.