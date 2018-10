Zonnepanelen op talud Scholtensteeg bij Stadshagen

De zonnecollectoren worden geplaatst in de richting van 's-Heerenbroek. Dorpsbewoners hoeven zich volgens Blauwvinger Energie-voorzitter Kees de Vries geen zorgen te maken. ,,Ze krijgen er geen last van door de hoek waarin de panelen komen te liggen." De Vries haast zich te zeggen dat het plan nog niet in kannen en kruiken is, maar de intentie is zeer serieus. ,,Het is een plan in ontwikkeling. In welke vorm het er komt en hoe groot het wordt, is nu onderwerp van gesprek." Blauwvinger Energie werkt hiervoor samen met energieleverancier GreenChoice. In het gunstigste geval is het zonnetalud er in 2019.