Zonnepark nabij grens van Zwolle, Kampen en Zwartewaterland

Tweede kans

Gelijktijdig met het panelenplan, geeft de gemeente Zwolle de woon-werkkavels langs de Scholtensteeg een tweede kans. In 2010 wilde ze die al uitgeven, maar er was destijds weinig belangstelling voor. Onder meer vanwege de strikte scheiding tussen het woon- en werkdeel. Dat uitgangspunt wordt nu losgelaten. De verkoop van de tien percelen start 2 februari en stopt op 6 maart. De kavels van 1.000 vierkante meter kosten zo'n 315.000 euro.

Huurhuizen

De Scholtensteeg ligt in een uithoek van de wijk Stadshagen, pal achter de dijk langs de provinciale Hasselterweg en tegen de grens met de gemeente Kampen. Dit gebied is tevens in beeld voor de komst van 106 (tijdelijke) huurwoningen. Daar is veel verzet tegen vanuit buurdorp ’s-Heerenbroek. Woningcorporatie deltaWonen en Jansen Vastgoed lieten de gemeente Zwolle in november weten binnenkort een vergunning aan te vragen voor de bouw.