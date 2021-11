Zonneplan uit Zwolle start juist nú als energieleverancier: ‘Best wel tijdje getwijfeld’

,,We hebben best wel een tijdje getwijfeld of we nu wel live wilden gaan”, erkent Frank Breukelman, woordvoerder van Zonneplan. ,,Twee maanden geleden, met die hoge gasprijs, dachten we: dit kunnen we klanten gewoon niet aandoen, je snijdt jezelf in de vingers op zo’n moment. Nu is het weer enigszins gekalmeerd.” Dus was daar deze week ineens het bericht: Zonneplan start als energieleverancier.