Zonnige start voor Stadsstrand Zwolle

Op een met zon overgoten strand aan de rand van de binnenstad zitten met een drankje. Het is het plaatje van het Stadsstrand dat een goed begin kent na de opening van afgelopen zaterdag onder de nieuwe uitbaters Jorn Jan Setz en Jasper van Loenen. ,,Wij willen dat mensen het gevoel hebben dat ze in eigen stad op vakantie zijn", zegt Setz.

In 2017 stond het Stadsstrand te koop voor 350.000 euro. De twee ondernemers, die ook samenwerken bij HorecaTip, gaan samen aan de slag. ,,Wij willen niet veel veranderen aan het bestaande concept. Wij gaan alleen voor meer service en meer duidelijkheid", geeft Setz aan. ,,We zijn elke dag van elf tot elf open en kiezen voor een andere kaart met beachfood, wat de hele dag door te bestellen is." Bedienen mag op het gebied onder de tent dat bij elkaar honderddertig vierkante meter is. Mensen die op de strandstoelen buiten de tent zitten moeten gebruik maken van zelfbediening zoals voorheen voor het hele terras gold.

Wennen

De start is zonnig, maar nog wennen voor de zevenendertigjarige Sneker. ,,Het is lastig om in te schatten hoe het gaat", zegt Setz. ,,Qua drukte gaat het de eerste dagen nu goed, maar we weten niet wat er gebeurt als vanaf donderdag het weer minder wordt. We doen het voor de eerste keer dus we hebben ook geen ijkpunt. Het gaat een beetje op gevoel. Leveranciers denken gelukkig met ons mee over de voorraad die nodig is."

Vakantiegevoel

,,Mensen kunnen op de fiets of scooter hierheen komen", stelt Setz. Dat maakt het makkelijker dan naar bijvoorbeeld de Wijthmenerplas gaan, vindt ook Maartje Veldman: ,,Dat is niet echt mijn ding. Als je even iets nodig hebt in de stad kun je daarna hier zitten. Het is een stuk ontspannender dan bij Vito's. Daar zit je zo dicht op elkaar." Setz wil zorgen dat mensen zich welkom voelen. ,,Het personeel moet veel glimlachen en plezier hebben met elkaar. Mensen moet het gevoel hebben dat ze op vakantie zijn in eigen stad: een dag of maar voor een uurtje of tien minuten."

,,Het is hier lekker rustig. Je krijgt er echt een vakantiegevoel van", zegt Marieke Hutten. Zij zit net als Willemijn Schrijver op Hogeschool Viaa: ,,Je kunt hier lekker pauze houden. Het is dichtbij."

Schoon strand