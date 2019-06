Zoon onder dak, maar vakantiegeld weg: ‘Gedwongen verhuizing jaagt WZCO-cliënten Zwolle op kosten‘

Tekorten jeugdzorg in Oost-Nederland in jaar tijd bijna verdubbeld naar 75 miljoen euro

9:01 De tekorten in de regionale jeugdzorg zijn in een jaar tijd bijna verdubbeld van ruim 43 miljoen naar zo’n 75 miljoen euro over 2018. Dat blijkt uit een rondgang van de Stentor langs gemeenten in deze regio.