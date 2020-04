‘ZOON VOOR BEATRIX’, kopte deze krant precies 53 jaar geleden

Tien dagen plezier met de verras­sings­tas­jes van Bianca en Linda

9:00 Een tas met tien kleine cadeautjes, zodat je tien dagen achter elkaar wat uit te pakken hebt. Dat is de gedachte achter de Stay Home Tas Zwolle. Het is een idee van Bianca Oechies en Linda Willems. Inmiddels zijn er al honderden tassen uitgedeeld aan met name kwetsbare ouderen in Zwolle.