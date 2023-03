Zorg over aanpak wegen in Overijssel nu minister op de rem trapt, provinciale politici naar Den Haag

Raalte is wachten zat en dringt aan bij rechters rond bouw Molenwijk Heino

Grondwerkzaamheden zijn volop aan de gang, maar van een nieuwe Molenwijk in Heino is nog lang geen sprake. Al anderhalf jaar staat het woningbouwplan in de pauzestand door een rechtszaak bij de Raad van State. Omdat de vraag naar woningen in de nieuwe wijk zo groot is, heeft de gemeente Raalte de hoogste bestuursrechter verzocht haast te maken. ,,Als we wilden, konden we ieder kavel wel vier keer verkopen’’, zegt wethouder Alexander Kreule.