Zorgaanbieder Meesterwerk sleept gemeente Zwolle voor de rechter: ‘sorry’ is te mager, vindt directeur

De gemeente Zwolle plaatste woensdag een opmerkelijke advertentie in de Stentor. Daarin nam zij openlijk afstand van uitspraken die burgemeester Henk Jan Meijer deed over zorgonderneming Meesterwerk BV. Directeur Milan Khubsing van Meesterwerk vindt de advertentie echter niet ver genoeg gaan en stapt naar de rechter.

In de bewuste advertentie refereert de gemeente Zwolle aan een interview dat burgemeester Meijer gaf op 22 december 2018. Meijer, tevens voorzitter van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) Oost-Nederland, bracht in het bewuste stuk Meesterwerk in verband met zorgfraude. ,,En dat is onacceptabel’’, stelt Milan Khubsing, directeur van Meesterwerk. Volgens Meesterwerk is er geen sprake van fraude met zorggelden.

Sorry

Volgens Khubsing werd het afgelopen half jaar daarom gecorrespondeerd tussen Meesterwerk en de gemeente Zwolle over de mate van genoegdoening vanuit de gemeente. Er volgden brieven en excuses richting Meesterwerk, maar dat ging de zorgdirecteur niet ver genoeg. ,,Wij hebben namelijk enorm schade opgelopen. Op basis van onterechte beschuldigingen worden wij in een kwaad daglicht gesteld.’’

Khubsing gebruikt een metafoor om zijn woorden kracht bij te zetten. ,,Het is alsof je een profvoetballer zijn benen breekt en een paar maanden later ‘sorry’ zegt.’’ Een advertentie in vier regionale edities van de Stentor is volgens hem daarom ontoereikend. ,,Dat moet breder. Bovendien wil ik geen excuses van ‘de heer Meijer’, maar van de burgemeester van Zwolle. Excuses ook voor het geheel en niet alleen voor zijn uitlatingen in het interview.’’

Rechtsgang

Aan welke eisen die genoegdoening exact zou moeten voldoen, wil Khubsing nog niet verduidelijken. ,,Ik wil gewoon gerechtigheid. Ook ten aanzien van zorggelden die de gemeente heeft onttrokken aan Meesterwerk. Verder wil ik er nog niet teveel over kwijt, wij hebben de zaak inmiddels overgedragen aan een advocaat, de zaak is onder de rechter.’’

Met een rechtsgang krijgt het zinnetje ‘in goed overleg’ waarover de gemeente Zwolle het heeft in de advertentie, een eigenaardige lading. Advocaat Arsalan Jawaheri van het Amsterdamse advocatenkantoor Marquis die de belangen behartigt van Meesterwerk: ,,Ach, we hebben niet echt ruzie, toch?’’

Terugvordering

Volgens hem was het de gemeente evenwel duidelijk dat zijn cliënt de advertentie zoals die is verschenen in de Zwolse editie van de Stentor, ontoereikend en onacceptabel zou vinden. ,,Bovendien zijn de onterechte uitspraken niet gedaan door ‘de heer Meijer’, maar door de burgemeester van Zwolle. Dat moet echt duidelijker worden gesteld.’’

Naast een uitgebreidere, publieke genoegdoening wil Jawaheri financiële compensatie afdwingen voor zijn cliënt. ,,Volgens ons is het onderzoek op basis waarvan de gemeente zorggeld terugvorderde van mijn cliënt namelijk niet deugdelijk uitgevoerd. Iets dat naar onze mening zal blijken uit een second opinion waarvan de uitslag de komende weken zal komen.’’