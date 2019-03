Zorgaanbieder Meesterwerk woedend na 'onterechte beschuldiging': geen sprake van fraude

Zorgaanbieder Meesterwerk uit Zwolle is woedend op de gemeente Zwolle, nadat burgemeester Henk Jan Meijer de organisatie in verband bracht met fraude. Meijer deed die aantijging eind vorig jaar in een interview met de Stentor. Zijn uitspraken neemt hij niet terug. Maar volgens Meesterwerk is er geen sprake van fraude.

Een van de onderwerpen tijdens het interview met de burgemeester was ondermijning en zorgfraude. Hij wil, in navolging van de regio Twente, ook in de rest van Oost-Nederland een nieuwe aanpak invoeren om te voorkomen dat fraudeurs zorginstellingen op kunnen zetten. Hij noemde in het gesprek het Meesterwerk als voorbeeld van zorgfraude in dit deel van Nederland.

Zaken voor voor elkaar

Milan Khubsing van Meesterwerk stelt dat zijn organisatie de zaken echter goed voor elkaar heeft. Die lezing wordt grotendeels ondersteund door een recent rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. ,,En ik heb gewoon een contract met het Zorgkantoor." Daarom was hij woest over het feit dat zijn zorgorganisatie in het interview in een kwaad daglicht werd gesteld.

Tekst en uitleg

Khubsing klopte bij de gemeenten aan voor tekst en uitleg. In januari van dit jaar werden Khubsing en enkele collega's ontvangen door wethouder Klaas Sloots, die zorg in zijn portefeuille heeft. Deze krant heeft de notulen van die bijeenkomst in handen. In het gesprek stelt Sloots dat Meesterwerk in het interview aan de orde kwam nadat 'een van de journalisten met de naam Meesterwerk kwam'. ,,Dit was zeker niet op het initiatief van de burgemeester. De burgemeester is vervolgens niet op de naam Meesterwerk ingegaan."

Geluidsopnamen bewijzen dat het verhaal van de wethouder niet klopt. Op de vraag of er ook signalen zijn dat zorgfraude in dit deel van Nederland voorkomt, antwoordde Meijer destijds: ,,Ja. Meesterwerk is hier een bekend verhaal. Vanaf dat moment roep ik in elk overleg waar ik zit dat we ook op zorgfraude moeten letten."

Later in het interview zegt de burgemeester dat Zwolle de gemeente Deventer, waar Meesterwerk ook zorg wil leveren, heeft verteld 'hoe onze ervaringen waren'. ,,Dat is allemaal een beetje aan de preventieve kant."

Geheim onderzoek

De gemeente Zwolle werkte ooit samen met zorgaanbieder Meesterwerk. Toen in 2015 signalen binnenkwamen dat de zorgonderneming niet de juiste zorg zou leveren voor het geld dat geïncasseerd werd, stelde Zwolle een geheim onderzoek in. Daaruit kwam naar voren dat er meerdere zaken misgingen bij Meesterwerk, maar werd ook vastgesteld dat er geen bewijs was voor georganiseerde criminaliteit of fraude. Zwolle zegde de samenwerking met Meesterwerk desondanks op en eiste dat de organisatie het geld, dat ten onrechte werd geïncasseerd, zou worden terugbetaald. Meesterwerk vocht die beslissing niet aan.

De gemeente Zwolle heeft na vragen van deze krant de uitleg die Sloots gaf aan Meesterwerk ingetrokken. Burgemeester Meijer neemt niets van de uitspraken terug. Hij reageert via de mail: 'Er was sprake van een miscommunicatie tussen mij en wethouder Sloots. Toen dit duidelijk werd, hebben we dit direct rechtgezet richting Meesterwerk. Onze excuses voor de ontstane verwarring.'

