Zorgcentra regio Zwolle sluiten deuren voor familie, vrijwilligers en dagbesteding

CoronacrisisZorginstellingen in de gehele regio Zwolle gaan deze week hun woonzorglocaties sluiten. Dat meldt Frank Kodden, bestuurder bij Driezorg, namens de regionale organisaties. Familie, vrijwilligers en ook cliënten van de dagbesteding worden dan niet meer toegelaten, of slechts bij hoge uitzondering.

Alleen in uitzonderingsgevallen, vanuit medische noodzaak of voor de continuïteit van zorg, worden bezoekers en dienstverleners zoals behandelaren nog wel toegelaten. De dagbestedingslocaties sluiten ook bij de meeste instellingen. Elke organisatie bekijkt afzonderlijk of er nog vrijwilligers nodig zijn. In de voorbereiding op deze sluiting wordt bekeken welke maatregelen genomen kunnen worden, zoals maaltijden voorschotelen in het eigen appartement in plaats van in het restaurant, en het mogelijk maken van contact met familie via bijvoorbeeld beeldbellen. Voor de thuiszorg, bestaande uit huishoudelijke hulp en wijkverpleging, wordt onderzocht hoe het besmettingsgevaar voor cliënten en voor zorgverleners zo klein mogelijk kan worden gemaakt.

Deze afspraak is gemaakt door vrijwel alle zorginstellingen in de regio IJsselland. Naast Driezorg zijn dat Het Baken, Icare, IJsselheem, PGVZ, Rosengaerde, Zorgspectrum ‘t Zand, Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, Viattence, Hanzeheerd en Zorggroep Raalte.

Emotionele impact

,,De maatregel om locaties te sluiten is ingrijpend maar onvermijdelijk’’, stelt Kodden. ,,Het is nodig om de kans op besmetting en kruisbesmettingen tussen mensen onderling te voorkomen. De zorgorganisaties volgen hierin de adviezen vanuit de landelijke overheid, de GGD en het RIVM. We zijn ons bewust van de sociale en emotionele impact. We proberen met man en macht verzachtende alternatieven en oplossingen te bedenken die voorkomen dat de eenzaamheid onder onze kwetsbare bewoners gaat toenemen.’’

Het Zand

Zorgspectrum Het Zand meldde eerder vandaag al dat alle locaties, in onder meer Zwolle, Wijhe, Nieuwleusen en Heino, voorlopig op slot gaan. De drastische en ‘onsympathieke’ maatregel geldt voor bezoekers, vrijwilligers en dagbestedingscliënten, liet de zorgorganisatie weten in een persbericht. Vandaag was er crisisoverleg over meer vergaande maatregelen om het coronavirus buiten de deur te houden. Eerder nam Het Zand al maatregelen zoals maximaal één bezoeker per bewoner per keer en geen feestjes en groepsuitjes, maar ook dat kan niet meer.

Hospice Lotus

Een uitzondering bij Het Zand is Hospice Lotus. Daar wordt maximaal één bezoeker per cliënt toegelaten. ‘De doorgang tussen locatie Zandhove en het hospice wordt gesloten. Medewerkers, vrijwilligers en bezoekers komen en verlaten het gebouw via de eigen ingang van het hospice.’

Ook restaurants sluiten deuren

Daarnaast sluiten ook de restaurants vanaf dinsdag de deuren voor cliënten en medewerkers. ‘Wij brengen de maaltijden naar de afdelingen en op sommige huiskamers koken de medewerkers zelf voor de cliënten. Bewoners die buiten onze zorginstelling wonen, maar wel op onze locatie eten, krijgen maaltijden bezorgd. Iedereen die dit betreft, wordt rechtstreeks geïnformeerd.’

IJsselheem

Eerder maakte zorginstantie IJsselheem al bekend per direct de deuren te sluiten van haar locaties in Zwolle, Kampen en Zwartewaterland. Uit angst voor het coronavirus mogen ouderen de komende drie weken niet worden bezocht door familie en mantelzorgers. Dat geldt ook voor zorginstelling Het Baken met vestigingen in Elburg, Nunspeet, Oldebroek, Hulshorst en Hattem.

Baalderborg