Zorgen bij reizigers na gesjoemel Keolis: rijden er na december nog bussen over de Veluwe?

video Demonstre­ren­de boeren in Zwolle houden de gezellig­heid erin, maar zijn bloedseri­eus

10 juli Met koffie, patat en hamburgers houden demonstrerende boeren in Zwolle er vrijdag de sfeer goed in. Ondertussen blokkeren ze negen uur lang de poort van het distributiecentrum van Albert Heijn. Belangrijkste inzet: contact met minister Carola Schouten over de veevoerregels. ,,Als we nou alles afzetten, kan de ME ons niks maken.’’