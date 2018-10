Zorgen in stadhuis Zwolle om berichten Scania

De Zwolse wethouder René de Heer (VVD) heeft maandag contact gehad met de Scania-directie over de berichtgeving in de Stentor van afgelopen zaterdag. Scania liet weten te overwegen een deel van de productie te verplaatsen naar het Franse Angers vanwege de aanhoudende personeelsstakingen in Zwolle. De Heer had tijdens de raadsvergadering van maandagavond goed en slecht nieuws voor de lokale politiek. ,,Het is geenszins de bedoeling dat de Scaniafabriek in Zwolle gaat sluiten. De omvang die ze nu heeft, is de omvang die blijft. Dat is het positieve bericht.” Maar, zei De Heer er direct achteraan: ,,Vanuit het hoofdkantoor in Zweden wordt gezien dat de productie in Zwolle steeds verstoord kan worden door stakingen. Die onrust heeft ertoe geleid dat er een heroverweging van de groeistrategie plaatsvindt. Het aannemen van nieuwe mensen wordt stopgezet. In die zin is het wel een zorgelijke ontwikkeling.’’ De wethouder spreekt donderdag in een ander verband met de vakbonden, maar zal daar vanzelfsprekend ook de stakingen aansnijden.