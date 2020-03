Zorgen na verbieden familiebezoek in Zwolle: ‘Herkent mijn moeder mij straks nog?’

Grote schoonmaak of toch maar thuisbezor­gen: horeca in regio Zwolle speelt creatief in op gedwongen sluiting

17:01 Eindelijk een nieuw likje verf in de kroeg, uitverkoop van de restjes en in razend tempo een bezorgservice opzetten. Horeca-uitbaters in de regio gaan op verschillende manieren om met de plotselinge gedwongen sluiting van hun zaak. Gemene delers: personeel aan het werk kunnen houden en hopen dat het omzetverlies binnen de perken blijft.