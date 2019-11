Zorgen nemen toe om mogelijke komst biomassacentrale in Zwolle: ‘Geef ons meer informatie’

Schreven eerder al 55 bewoners uit Frankhuis een bezorgde brief naar de gemeente over de mogelijke komst van een biomassacentrale aan de Katwolderhaven, nu sluiten nog eens 120 bewoners uit het nieuwbouwdeel, iets verderop, zich bij die brief aan. ,,We willen meer informatie, en onze zorgen uiten.”

Hemelsbreed is de afstand tussen het nieuwbouwdeel in Frankhuis en de beoogde locatie voor de biomassacentrale ongeveer één kilometer. ,,Zo dichtbij, dat verraste mij wel”, reageert Hans van Eerbeek namens de tweede groep bewoners die van zich laten horen. ,,Wat gebeurt hier?, denk je dan. Kom eerst eens met meer informatie naar ons toe.” Een standpunt dat door heel de buurt gedeeld wordt, zo bleek al snel via WhatsApp-groepen.

‘Wereld op z’n kop’

De gebrekkige informatievoorziening is één van de twee belangrijke punten die de 120 ondertekenaars van de brief bij het stadsbestuur neerleggen. Dat initiatiefnemer Brouwer en de gemeente de vergunningaanvraag op zeer korte termijn rond wilden maken, om zodoende nog op tijd een landelijke SDE-subsidie aan te kunnen vragen, stuit de bewoners flink tegen de borst. Van Eerbeek: ,,Nu ze te laat zijn voor die aanvraag, proef je dat de gemeente plots meer tijd heeft voor overleg met de buurt. Is dat niet de wereld op z'n kop?”

Luchtvervuiling

Dat over de flink kleinere biomassacentrale in Stadshagen al geregeld klachten te horen zijn, maakt de bewoners van Frankhuis op voorhand bezorgd. ,,De wind hoeft maar verkeerd te staan, of je zit met luchtvervuiling en geuroverlast. We willen heel graag meer weten over de gevolgen voor de woonomgeving.”

Bezoek aan centrale op planning