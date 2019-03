Zorgen om veiligheid bij opvang Leger des Heils in Zwolle

Video Verbouwing nieuwe brasserie Jonnie en Thérèse Boer vertraagd: ‘We moeten nog wat meters maken’

8:00 Het wordt nog even flink aanpoten voor de bouwvakkers in het pand aan de Nieuwe Markt waar Brass Boer Thuis eind april open moet gaan. ,,We hebben een paar weken vertraging opgelopen, maar ze zeggen dat het goed komt", zeggen Jonnie en Thérèse Boer.