Zorgen over ons handschrift: ‘Het is schrikbarend. En leerkrachten zetten nog een krul ook’

Pijnlijk CDA-ver­lies: na 45 jaar rest marginaal bestaan in Staten

CDA-lijsttrekker Rick Brink had zich van tevoren al verzoend met een forse nederlaag. Hij denkt met een team van vier fractieleden opnieuw aan de partij te kunnen bouwen. Maar de aderlating is enorm. Na 45 jaar CDA-meerderheid in Overijssel houdt de partij een fractie in de marge over.