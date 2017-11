Zorgen over onverkoopbare Overijsselse boerderijen

Eisen tot 2 jaar cel in Zwolse gijzelingszaak

15:22 De advocaat-generaal bij het gerechtshof in Amsterdam heeft celstraffen tot 2,5 jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk geëist tegen drie mannen uit Zwolle. Het openbaar ministerie verdenkt hen van een gewelddadige gijzeling en mishandeling van een man in april 2014. De verdachten namen het slachtoffer vanuit Amsterdam in een auto mee naar een woning in Zwolle, waar hij zich moest uitkleden, werd vastgebonden met elektriciteitsdraad, bedreigd en mishandeld. Zij hadden een zakelijk conflict met het slachtoffer.