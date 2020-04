Zorginstelling IJsselheem: honderd cliënten besmet met corona

Léo Major 75 jaar na dato populair­der dan ooit: liedjes, video’s, spandoek en shirts

21:20 Op de ochtend van dinsdag 14 april is het exact 75 jaar geleden dat Léo Major aan zijn meerderen kon melden: Zwolle is vrij, de bezetters zijn weg. In 2009 overleed de held van Zwolle, maar zoals dat gaat met helden: helemaal verdwijnen doen ze nooit.