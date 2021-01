Zorgpersoneel Oost-Nederland krijgt vaccin vanaf 15 januari

‘Oude’ bussen uit Overijssel en Gelderland krijgen tweede leven in het buitenland

31 december Komend jaar op reis naar Oost-Europa of Afrika? Best kans dat je daar een ritje maakt in een streekbus die tot voor kort in Zwolle, Deventer of Ommen reed. Zo'n 150 bussen die deze maand zijn vervangen door elektrische exemplaren worden de komende maanden afgevoerd en verkocht. ,,De kans dat ze weer in Nederland opduiken is nihil.’’