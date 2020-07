Zorgsector luidt noodklok over coronamaatregelen: ‘Zo doorgaan levert schade op’

Corona maakt de zomer­school hot in Oost-Nederland

11:33 Je kind in de zomervakantie laten bijspijkeren op de zomerschool, tien jaar terug was het een Amerikaans fenomeen dat vooral in Amsterdam zichtbaar was. Maar door corona schieten in Oost-Nederland de zomerscholen als paddenstoelen uit de grond, terwijl bestaande zomerscholen worden overspoeld met aanmeldingen. ,,Ouders hebben angst voor corona-achterstanden bij hun kind.’’