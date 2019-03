Zorgspectrum Het Zand haalt verpleegkundigen uit Portugal en Italië

Tien verpleegkundigen uit Italië en Portugal gaan aan de slag bij Zorgspectrum Het Zand in Zwolle en omgeving. Het Zand heeft ze in dienst genomen vanwege de grote krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt. Na een intensieve taalcursus van drie maanden gaan ze in tweetallen aan het werk in de zorgcentra van Het Zand.

,,Eerst zijn ze een jaar bij ons gedetacheerd", zegt bestuurder Tamara Ritsema van Het Zand, ,,en als het goed werkt komen ze in vaste dienst.” De eerste vier zijn vorige week begonnen. ,,De een spreekt de taal beter dan de ander, maar ze kennen allemaal de basis dus ze kunnen overal ingezet worden. We moeten daarin ook ruimdenkend zijn. Mensen die dialect spreken verstaan we ook niet allemaal even goed.” Medewerkers en cliënten reageren volgens Ritsema positief.

Het Zand heeft de nieuwe medewerkers geworven via de organisatie EMTG die hier helemaal op gericht is. Zij worden in eerste instantie ingezet als ‘Verzorgende IG‘. ,,Dat doen we uit voorzichtigheid. De komende maanden kunnen we toetsen of hun niveau hetzelfde is als dat van onze verpleegkundigen en ze eventueel verder opleiden.”

Boventallig