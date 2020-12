Zoveelste aanrijding op IJsselallee in Zwolle, ditmaal op kruising met Hanzelaan

Vaccinatie zorgperso­neel komt eraan, maar er zijn nog veel vragen: ‘Je kunt het nooit afdwingen’

6:00 Dat de vaccinatie van verpleeghuispersoneel eraan komt, dat merken ze bij zorgspectrum Het Zand in Zwolle. ,,Er komen veel vragen van medewerkers, over praktische zaken als bijwerkingen en of het verstandig is het vaccin te nemen als je zwanger bent. Maar daarnaast speelt natuurlijk de eigen afweging: wil ik het vaccin of niet?”