Zucht van verlichting op station Zwolle Stadshagen: ‘Ik had de hoop al een beetje opgegeven’

Man (31) uit Zwolle verdacht van schietinci­dent bij feestje in Nieuw-Ven­nep

15 december Een 31-jarige Zwollenaar wordt ervan verdacht dat hij in de nacht van zaterdag op zondag vanuit zijn auto schoten heeft gelost bij een woning in Nieuw-Vennep. In het huis was een feestje, waar even daarvoor een vechtpartij was ontstaan.