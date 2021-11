Zus van zwaargewonde Lodewijk Jan na brand in De Ruyterstraat Zwolle: ‘Die katten zijn z’n leven’

De De Ruyterstraat stond donderdagochtend iets na zevenen vol met loeiende sirenes, want er woedde een flinke brand in het huis van Lodewijk Jan. De brandweer trof de man aan in de hal van het brandende huis. Hij is zwaargewond naar het brandwondencentrum in Groningen gebracht. ,,Het was even kritiek, maar hij is nu buiten levensgevaar. Hij heeft zijn rug, hoofd, handen en benen flink verbrand. Vooral over zijn linkerhand zijn ze nogal bezorgd”, vertelt Jacqueline, de zus van Lodewijk Jan.