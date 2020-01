Zutphen landelijk tweede met incidenten rond verwarde personen: ‘Nederlanders zijn bang’

In Zutphen is het aantal meldingen van incidenten met verwarde personen in twee jaar tijd van 8,3 naar 13,8 per duizend inwoners gestegen. Dat heeft te maken met een kleine groep die voor veel meldingen zorgt, laat de woordvoerder van de gemeente weten. Anniek Neeve: ,,In de IJsselstreek heeft de politie in 2019 negen maanden een onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat er negentien personen zijn die drie keer of vaker bij de politie in beeld komen.”