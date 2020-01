Zutphen scoort landelijk de tweede plek met incidenten rond ‘verwarde personen’

video + update Moord op Henk Wolters (52) op oudejaars­avond was gerichte actie

23 januari De moord op Henk Wolters uit Zwolle was een gerichte actie. Mogelijk is vooraf een voorverkenning gedaan in de straat waar het 52-jarige slachtoffer woonde, dat blijkt uit de uitzending van het regionale opsporingsprogramma Onder de Loep.