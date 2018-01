Zutphense verdachten van gewelddadige overvallen blijven in de cel

De drie Zutphense verdachten van een reeks gewapende overvallen blijven langer in de cel. De advocaten van de verdachten vroegen donderdag tijdens een pro-formazitting in de rechtbank in Zwolle om hun voorlopige vrijlating. Daar wilde de rechter niets van weten.

Zutphenaren Chris B. (29), Danny S. (34) en Stef P. (22) zijn allemaal verdachten in de zaak rond een serie zeer gewelddadige overvallen op oudijzerhandelaren en hun familie in Raalte, Warnsveld en Wierden. Volgens het Openbaar Ministerie zitten ze in ieder geval achter deze drie gewapende overvallen en mogelijk zelfs meer. Dieptepunt was de overval op een vrouw van 54 in Raalte, zus van een oudijzerhandelaar. Zij werd ’s nachts overvallen en in haar slaapkamer ‘werkelijk tot moes geslagen’, aldus de officier van justitie. Bij de overval in Wierden werd het slachtoffer in de bil geschoten.

NFI

Het onderzoek naar de rol van de drie verdachten is nog niet klaar. Zo moeten er nog een aantal getuigen gehoord worden en volgen er nog gesprekken met deskundigen over het aangetroffen DNA op onder meer een bivakmuts en tiewraps. Ook zijn er door de politie heimelijk tapverslagen gemaakt van gesprekken die B. voerde en waarin hij mogelijk de naam van een vierde verdachte noemde. De geluidskwaliteit van die opnamen moeten nu eerst door het Nederlands Forensisch Instituut worden verbeterd.

Vrijheid

Chris B. zit sinds februari 2017 in voorlopige hechtenis, Danny S. en Stef P. een maand korter. Het was reden voor hun advocaten om vurig te pleiten om ze voorlopig vrij te laten. ,,Dit onderzoek duurt veel langer dan iedereen had gehoopt”, zei Dick Visschers, advocaat van Chris B. ,,Mijn cliënt zit inmiddels elf maanden binnen en het onderzoek duurt nog zeker een half jaar, misschien wel meer. Daarom zeg ik: schors zijn voorlopige hechtenis, zodat hij zijn rechtszaak in vrijheid kan afwachten.”

Gezin

Met diezelfde oproep kwamen ook de advocaten van Stef P. en Danny S. Bij deze laatste verdachte bracht advocaat Amanda Nohl ook de persoonlijke omstandigheden van S. naar voren. ,,Het leven in de gevangenis valt hem ontzettend zwaar. Bovendien hebben zijn vrouw en kind hem thuis heel hard nodig. Zijn zoontje van vijf wordt behandeld in het ziekenhuis en zijn vrouw loopt bij een psychiater. Het is voor hem onverteerbaar dat hij zijn gezin niet kan helpen vanuit de cel.”

Geen medelijden

De officier van justitie hoorde het stoïcijns aan maar had absoluut geen medelijden. Ze wilde dat de drie Zutphenaren gewoon in de cel blijven. ,,Deze mannen zitten hier voor hele, hele, hele zware feiten. Het gaat om zeer ernstige, gewapende overvallen. In Wierden is op het slachtoffer geschoten; die is in zijn bil geraakt. Bij de overval in Raalte hadden ze het lef om een weerloze vrouw in haar slaapkamer werkelijk tot moes te slaan. Maar nu ze vastzitten heeft geen van drieën het lef om te vertellen wat er werkelijk gebeurd is.”

Na een korte schorsing kwam de rechter terug met zijn oordeel: de drie verdachten blijven voorlopig in de cel. Tot tevredenheid van een aantal slachtoffers en hun familie achterin de zaal. Zij haalden opgelucht adem.