Zwaaistenen krijgen definitief plekje in Wipstrik

Dertig stenen in de wijk zijn in de zomer beschilderd met een hand van acrylverf, om het onderlinge contact in de buurt te vergroten. Een initiatief van de wijkvereniging Wipstrikkwartier en Travers. De ervaringen van de afgelopen drie maanden zijn verzameld in een enquête onder buurtbewoners en ‘zwaaisteen-bezitters’. Conclusie: bijna alle steenbezitters zijn positief, en dus krijgen zo’n twintig nieuwbakken zwaaistenen - een beetje zoals de zinloos-geweld-tegels - een vaste plek op de stoep.

Meer contact of juist betuttelend

Andere steden

Het initiatief, dat via het Jeugdjournaal landelijke aandacht kreeg, heeft inmiddels navolging gevonden in Nijmegen, en ook in Utrecht zijn er plannen voor de begroetingstegels. Tijsseling hoopt de stenen ook in Zwolle verder te kunnen verspreiden. ,,Maar eerst moet het in de Wipstrik goed staan. Die ervaringen kunnen we dan weer meenemen naar andere delen van de stad.”