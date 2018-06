Zwaan die vluchtstrook A28 bezette maakt het goed

Gelukkig was daar niet veel later Angela de Vries van de dierenhulpdienst. Ze wist de zwaan te vangen, nadat de politie in eerste instantie het dier van de weg had verjaagd. ,,De zwaan had op de snelweg vermoedelijk te weinig ruimte om weer op te stijgen. Landen kunnen ze haast overal, maar om weer weg te vliegen heeft een zwaan net als een vliegtuig een baan nodig. Die is er dan niet.”

Fileberichten

Het komt regelmatig voor dat zwanen en ganzen de snelweg opzoeken, maar nu leverde dat ook een vermelding bij de fileberichten van de rijksverkeersdienst op. Een stoet van auto’s over een afstand van enkele kilometers en dat in het midden van de ochtendspits: niet het meest gelukkige moment. De zwaan met een schot letterlijk uit de weg ruimen om eventuele ongelukken te voorkomen? ,,Dat is gelukkig niet nodig”, zegt De Vries. ,,De politie wil in dergelijke gevallen weleens een rood kruis op de weg zetten om het verkeer te waarschuwen.”

