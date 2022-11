UPDATEEen zwaan zorgt voor oponthoud op het spoor tussen Zwolle en Meppel. Het dier belandde woensdagmiddag in de bovenleiding. De zwaan is zwaargewond, maar nog in leven. Reizigers moeten rekening houden met een halfuur extra reistijd.

Het gevleugelde is ter hoogte van de Heinoseweg in Zwolle in de bovenleiding terecht gekomen. Hoe de zwaan vast kwam te zitten is niet duidelijk. ,,Het dier is er waarschijnlijk in de vlucht ingevlogen’’, vertelt ProRail-woordvoerder Aldert Baas.

,,De zwaan zit echt klem tussen twee draden, zit ontzettend vast en is zwaargewond. Het is echt kijken hoe dit gaat aflopen en het is nog maar de vraag of de zwaan het gaat overleven.’’ De incidentenbestrijding van ProRail probeert het dier uit de bovenleiding te verwijderen.

Even geen treinen

Vanwege de ingreep ligt het treinverkeer tussen Zwolle en Meppel tijdelijk stil. Het is niet bekend hoe lang dit gaat duren. Volgens de NS reisinformatie rijden de treinen tegen 15.30 weer normaal. Reizigers moeten volgens de vervoerder rekening houden met een halfuur vertraging.

Volledig scherm Door een zwaan in de bovenleiding rijden er minder treinen tussen Zwolle en Meppel. © Stefan Verkerk

Om de zwaan los te krijgen wordt de spanning van de bovenleiding van het spoor tussen Zwolle en Meppel afgehaald. Omdat de kans groot is dat de zwaan het niet overleefd, wordt samen met de dierenambulance gezocht naar een zo humaan mogelijke aanpak. Maar daarbij moeten de medewerkers zelf geen risico lopen, benadrukt de woordvoerder. ,,De veiligheid van onze mensen staat voorop.’’

De problemen met de bovenleiding raken reizigers op de trajecten Zwolle - Leeuwarden en Zwolle - Groningen. De treinen op het naastgelegen spoor tussen Zwolle en Dalfsen rijden wel gewoon.

Gebeurt vaker

Het komt vaker voor dat zwanen op of rond het spoor in de problemen komen. ,,Rond het spoor is veel water en zijn sloten. Het komt best vaak voor dat zwanen van het spoor moeten worden weggehaald’’, legt de woordvoerder uit.

Hij benadrukt dat er ook preventieve maatregelen worden getroffen om dergelijke situaties te voorkomen. ,,We hebben linten hangen om zwanen te waarschuwen om dit soort voorvallen te voorkomen. Helaas gebeurt het nou eenmaal zo nu en dan.’’