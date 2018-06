Zwaan zorgt voor oponthoud op A28 bij Zwolle

Een vrouw als burgemees­ter, waar blijven ze in onze regio?

9:41 Amsterdam krijgt met Femke Halsema voor het eerst een vrouwelijke burgemeester. Daarvan zijn er steeds meer in Nederland. Behalve in deze regio dan. ,,Veel vrouwen zijn heel bescheiden. Mijn advies is: gooi dat onmiddellijk overboord.” Was getekend: Annemieke Vermeulen, burgemeester van Zutphen.