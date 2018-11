Zwaargewonde (22) bij steekincident in Zwols café

De verdachte is aangehouden. Het 22-jarige slachtoffer uit Zwolle is buiten levensgevaar. Een conflict over geld zou de aanleiding zijn geweest voor het incident.

Eigenaar Ali Haydar van café Neuf is ontdaan door het voorval dat rond één uur plaatsvond. ,,Er is nog nooit wat gebeurd hier. Om elf uur kwam er iemand binnen die ik niet ken, twee uur later kwam een buurman binnen en ze kregen een conflict over geld.’’ Op het moment dat het mis ging, zaten er wat vaste gasten - vooral studenten - in de kroeg. ,,Nadat de man gestoken werd, haalde iedereen de twee uit elkaar. Er was veel bloed. Natuurlijk ben ik boos over wat er gebeurd is, maar het is ook fijn dat iedereen geholpen heeft.’’