Zwanengezin in Zwolle verhuist naar een schonere plek, nadat vader en vier jongen al overleden

PEC Zwolle is over op het gras van Bayern, de verwarming van Real en de vertrouwde handen van Alfred Meiberg

14 juli Supporters van PEC kunnen het gras weer ruiken in het stadion. Dinsdagochtend zijn de laatste rollen op hun plek gelegd. Spelers kunnen over een week of zes de pollen uit het gras lopen en daar zijn de fans blij mee. Vijf vragen en evenveel antwoorden over de complexe overstap van de eredivisionist.