‘Zwangere vrouwen, laat je vaccineren’, roept gynaecoloog Joost Bosma van Isala in Zwolle op

Jacoba (87) uit Zwolle haalt tóch haar eerste prik: ‘Met code zwart in het vooruit­zicht zit ik hier toch’

De lage vaccinatiegraad in de Zwolse wijk Holtenbroek baart de huisartsen daar dusdanig zorgen, dat ze vanaf vandaag hun huisartsenpraktijk gedeeltelijk omdopen tot priklocatie. Voor zo’n dertig mensen blijkt dat het laatste zetje om de drempel richting het vaccin over te stappen. ,,Ik was een twijfelaar, maar met code zwart in het vooruitzicht zit ik hier toch.’’

1 december