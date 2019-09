Zware avondspits in aantocht, het gaat flink regenen in Oost-Nederland

Nat

De ochtend verloopt op de meeste plaatsen droog. Naast wolkenvelden zien we in het noordoosten af en toe de zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten enige tijd regenen. Ook de komende dagen wordt veel nattigheid verwacht. Na een reguliere spits op woensdag wordt voor donderdag opnieuw een zware avondspits voorspeld. Ook dan gaat het in de loop van de middag flink regenen in de regio. Totaal valt deze week zo’n dertig tot vijftig millimeter neerslag.