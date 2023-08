Invulling Weeshuis­pas­sa­ge in Zwolle krijgt vorm, maar initiatief voor eenzame ouderen is van de baan

De bouwhekken zijn grotendeels weg en de eerste winkelruimte is gevuld. De Weeshuispassage in het centrum van Zwolle krijgt, na een jarenlange opknapbeurt, weer vorm. Het begin van een metamorfose in het Broerenkwartier.