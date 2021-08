Zware mishandeling na ruzie op kermis Zwolle

Vlag gaat uit bij Hogeschool Windesheim: ‘Feest dat we weer naar de campus mogen’

13 augustus Het hoge woord is eruit: het hoger onderwijs mag over twee weken weer volledig open en de anderhalvemeterregel verdwijnt. Dat maakte premier Rutte vanavond bekend. Bij Hogeschool Windesheim in Zwolle gaat de vlag uit. ,,We zijn vooral blij dat we gelijk vanaf het begin weer volledig open kunnen. Dat is een goed besluit van het kabinet.’’