Zware pijnstiller helpt Gerlof uit Zwolle niet, wietolie wel

Drie jaar geleden veranderde het leven van Gerlof de Leeuw (54) uit Zwolle in een hel na een val van een steiger. Zijn been, heup, knie en pols raakten verbrijzeld. Hij hield er chronische pijnen aan over, die niet te stillen zijn met zware medicatie, maar met wietolie wel.

,,De pijn is niet weg, maar ik kan in elk geval weer mijn dagelijkse dingen doen”, zegt de Zwollenaar. Hij is zó enthousiast geworden over wietolie dat hij vrijwilliger is geworden bij het steunpunt in Zwolle van de stichting Suver Nuver van Rinus Beintema.

Smarties

De Leeuw onderging diverse operaties na zijn valpartij en moest langdurig revalideren. Dat het met zijn been nooit meer helemaal goed komt, dat heeft hij wel geaccepteerd. Maar de hevige pijnen, daar kon hij niet mee leven. ,,Ik kreeg superzware pijnstillers, maar de bijwerkingen waren verschrikkelijk. Op het laatst kreeg ik Oxycodon waardoor ik helemaal van de wereld raakte. Het is een soort heroïne, maar ze delen het uit als Smarties. Ik wilde dat niet langer gebruiken.”

Een arts tipte hem over wietolie en daar knapte de Zwollenaar wél van op. ,,Mijn pijn zit normaal op acht op een schaal van tien. Door drie keer daags een paar druppels wietolie te nemen kan ik het terugbrengen naar twee of drie. Het is even zoeken naar de juiste dosering, want je wilt er niet stoned of high van worden. Ik heb er baat bij. Toen ik het later aan mijn revalidatiearts vertelde zei hij: ‘Ik ben blij voor je’.”

Experimenteren