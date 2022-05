‘Zwarte KPN-bunker’ in Stadshagen gesloopt voor drie woningen, buren zien dat niet zitten: ‘Levensgevaarlijk’

Zo’n twintig jaar terug werd een nieuwe telefooncentrale van KPN voor de woonwijk Stadhagen gebouwd aan de Oude Wetering. Via kabels naar deze centrale konden inwoners van de wijk via de vaste telefoon bellen. Het opzichtige zwarte pand – dat 6,5 meter hoog is en aan de zijkant uitstolpingen in blokjes had – stond in de beginjaren tussen de weilanden met koeien en werd later omringd met huizen.